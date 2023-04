OL : Amandine Henry livre sa version des faits

Amandine Henry (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce mercredi, Amandine Henry a publié un droit de réponse. La milieu de l'OL dément et confirme certaines informations.

Dans une lettre publiée sur ses réseaux-sociaux, Amandine Henry est sortie du silence à propos des dernières rumeurs sur son avenir. Elle a apporté des précisions sur sa situation et a démenti ce qu'elle qualifie de "fausses accusations" parues depuis mardi. Elle explique notamment que son "arrêt maladie" est dû à des raisons "personnelles" et non "sportives".

En revanche, l'internationale française confirme le fait d'avoir demandé à l'OL de la libérer de son contrat après que le club n'est pas souhaité prolonger sa joueuse.