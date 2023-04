En fin de contrat à l’issue de la saison, Amandine Henry ne prolongera pas à l’OL. Seulement, la milieu souhaite quitter le club lyonnais dès maintenant pour pouvoir rejoindre le FC Angel City. Une demande refusée par Sonia Bompastor.

Décidément, entre l’OL et ses légendes, la fin de l’histoire est toujours compliquée. L’été dernier, le départ dans la précipitation de Sarah Bouhaddi avait empêché toute cérémonie d’hommage avec la gardienne, partie depuis au PSG. Les choses vont-elles également tourner au vinaigre avec Amandine Henry ? Il se pourrait bien. Actuellement blessée depuis début mars et un quart de finale de Coupe de France, la milieu devait être sur le chemin du retour. Après le match contre le Paris FC, Sonia Bompastor nous avait pourtant avoué qu’Henry avait "pris un peu de retard, mais qu’elle ferait son retour d'ici à deux semaines."

"Si je laisse partir Henry, je me tire une balle dans le pied"

Seulement, il se pourrait bien que l’internationale française ne reporte plus jamais le maillot de l’OL. En fin de contrat avec le club lyonnais, Amandine Henry ne prolongera pas entre Rhône et Saône. Ayant reçu une offre qu’on ne peut pas refuser de la part du FC Angel City, elle va rejoindre les Etats-Unis. Seulement, la Nordiste ne souhaite pas attendre juin et veut déjà traverser l’Atlantique. Elle en a fait la demande au club et à Sonia Bompastor. Or, cette dernière a refusé comme expliqué dans Le Progrès. "Elle m’a demandé de la libérer avant la fin de la saison. Je lui réponds qu’elle est une joueuse importante de l’effectif, que mon équipe est meilleure avec elle que sans elle, qu’il m’est impossible de la libérer et que je souhaite la garder."

Résultat des comptes ? Amandine Henry s’est depuis mise en arrêt maladie… Pour le moment, la situation est au point mort entre toutes les parties. Bompastor assure "comprendre d’un point de vue humain. Mais en tant que coach, je me dois aussi de défendre les intérêts du club. Et sportivement, je ne peux pas libérer Amandine." Avec une finale de Coupe de France le 13 mai contre le PSG et la lutte pour le titre, l’OL ne peut se passer de sa milieu.