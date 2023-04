La police française lors des affrontements entre supporters de l’OL et de Besiktas (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À la suite de l’altercation à caractère raciste survenue dimanche au Parc OL, SOS Racisme a réagi. L’association voit l’OL comme "une victime" mais pousse le club lyonnais à "prendre ses responsabilités et faire le ménage dans ses tribunes".

Ce sont des images et des propos qui n’ont rien à faire autour d’un stade et même tout simplement dans notre société. Dimanche, le Parc OL a malheureusement été le théâtre d’un affrontement entre supporters marseillais et lyonnais après le match OL - OM. Une vidéo a tourné lundi montrant un individu être pris à partie par un groupe d’une dizaine de personnes, être roué de coups avec des propos à caractère raciste. Le parquet de Lyon a depuis ouvert une enquête tandis que l’OL a mis la main sur les vidéos de surveillance pour retrouver les auteurs de ce fait ignoble contre une personne de couleur.

En attendant que la victime porte plainte, SOS Racisme est sorti du silence mardi soir sur BFM Lyon. "Je sais et j’espère que la direction de l’OL va aller jusqu’au bout, retrouver des coupables, se porter partie civile auprès de la victime et (faire en sorte) que la victime dépose une plainte, a confié le secrétaire général de l'association, Hermann Ebongue. J’espère que tout le monde va se mobiliser autour de ce qui vient de se passer, et en premier lieu le club de l’OL qui est, de mon point de vue, une victime."

"Cibler les auteurs et éviter les sanctions collectives"

Si le club lyonnais est victime du comportement inapproprié de certains individus, SOS Racisme exhorte l’OL a enfin passé la seconde dans sa lutte contre le racisme. "L’OL a sa responsabilité puisque c’est lui qui organise ses tribunes, et qui est propriétaire du stade. Il faut un vrai plan aujourd’hui qui doit amener l’OL à faire le ménage dans les tribunes, estime-t-il. On ne peut pas laisser passer ce qu’il vient de se dérouler. Je crois qu'il faut aller vers une résolution ferme." En plus de l’OL, l’association souhaite que tous les acteurs du football (LFP, FFF, Ministère) se mobilisent pour réparer ce fléau et de "prendre des décisions qui permettent de sanctionner les auteurs, mais surtout d’éviter des sanctions collectives".