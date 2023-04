Lacazette impliqué sur 49% des buts de l'OL cette saison

Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sur les 59 réalisations lyonnaises cette année, Alexandre Lacazette a été décisif 29 fois, soit 49% du temps. Il est l'homme providentiel de l'OL dans cette saison mouvementée.

S'il y a bien un joueur indispensable à l'Olympique lyonnais dans cette période compliquée pour le club, c'est Alexandre Lacazette. Revenu à l'été 2022 pour tenter de remettre son club de cœur "là où il doit être", le capitaine des Gones a eu plus de complications que prévues collectivement. Cependant, individuellement, l'ancien numéro 9 d'Arsenal réalise une nouvelle saison exceptionnelle. Depuis dimanche et le revers contre l'OM, il a passé la barre des 20 buts en championnat pour la quatrième fois de suite, une performance qui n'avait plus été réalisée depuis plus de 30 ans en Ligue 1.

L'OL, septième attaque de Ligue 1...

Auteur de 24 réalisations ainsi que 5 passes décisives cette saison, le "Général Lacazette" a plus que réussi son retour en France. Ayant été décisif à 29 reprises depuis le mois d'août toutes compétitions confondues, il est impliqué sur 49% des buts lyonnais. Une Lacazette-dépendance même s'il s'y refuse. Toutefois, ce pourcentage fait ressortir un constat implacable. L'OL est inoffensif cette saison et n'a que la 7e attaque de Ligue 1 avec notamment seulement deux buts de plus que Toulouse et Montpellier (12 et 13e en Ligue 1). À noter que sur les 14 derniers matches qu'Alexandre Lacazette a disputés, le buteur aux multiples records a marqué au cours de 12 confrontations.