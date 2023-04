OL : les Fenottes joueront un amical contre Montpellier vendredi

Avec trois semaines sans le moindre match officiel, l’OL va trouver le temps long. Pour ne pas perdre en rythme, les Lyonnaises vont affronter Montpellier en amical, vendredi (13h30) à Pierrelatte.

Une incorporation dans un système de multi-clubs, Amandine Henry qui veut partir plus vite que prévu… L’actualité en coulisses est chargée du côté de la section féminine de l’OL. Pourtant, sur le terrain, c’est plutôt le calme plat. Depuis une semaine, les Lyonnaises sont au repos forcé après la victoire (2-0) contre le Paris FC. Eliminées de la Ligue des champions, les joueuses de Sonia Bompastor doivent prendre leur mal en patience en attendant le retour du championnat. Ce ne sera que le samedi 6 mai à Dijon. Ce temps de repos que l’OL n’avait plus connu depuis bien longtemps doit permettre à certaines blessées comme Ada Hegerberg ou Lindsey Horan de se remettre complètement sur pied avant le sprint final de mai.

Un amical pour garder le rythme

Entre la finale de la Coupe de France et la bataille avec le PSG en D1, il y aura de quoi faire. Afin de ne pas perdre le rythme dans ces trois semaines de pause et de ne pas tomber dans une routine néfaste à l’entraînement, Sonia Bompastor a programmé un match amical pour ses joueuses. Les Lyonnaises prendront vendredi matin la direction de la Drôme et de Pierrelatte pour un amical à 13h30. Les Fenottes retrouveront une formation qu’elles connaissent bien, à savoir Montpellier. Les deux équipes se sont déjà affrontées à trois reprises cette année avec 100% de victoires pour l’OL. Deux en championnat (1-3, 2-0) et une en 8es de finale de Coupe de France (2-0).