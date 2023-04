Retraité des terrains depuis 2018, Yoann Gourcuff a totalement coupé avec le foot. Néanmoins, l’ancien meneur continue de suivre l’actualité de ses anciens clubs comme l’OL.

Un talent gâché, le "nouveau Zidane". Durant sa carrière, Yoann Gourcuff a vécu le très haut avec les Girondins de Bordeaux et le très bas avec des blessures et une fin de carrière à seulement 32 ans. Recruté à prix d’or par l’OL en 2010, le meneur français n’aura jamais réussi à confirmer les attentes placées en lui. Entre une exposition médiatique trop fort, des blessures à répétition, Gourcuff n’a jamais pu enchaîner entre Rhône et Saône malgré des prestations plus que correctes quand il jouait. Presque dégoûté par le football, l’ancien international français a choisi de mettre un terme à sa carrière en 2018 après une dernière pige manquée à Dijon.

Quatre ans après, il ne semble pas regretter ce choix. "Je suis un passionné de foot, j’aimais le jeu, les entraînements, les matches, mais tout ce qu’il y avait autour et qui prenait de plus en plus d’importance, toute cette exposition, cela ne me plaisait pas, a-t-il avoué dans un entretien à Ouest-France. Ce n’était pas moi. Je suis quelqu’un de discret, pudique. Aujourd’hui, je suis très bien dans ma vie. (...) Ma fin de carrière, je l’ai très bien vécue. Je suis revenu à ce que je suis, je maîtrise les choses. Quitter le monde du foot m’a fait beaucoup de bien."

Gourcuff futur entraîneur ?

S’il concède regarder encore les matchs de Ligue des champions, Yoann Gourcuff n’est pas le genre de retraités à planifier sa journée en fonction des matchs de foot. Il n’en regarde quasiment plus, mais ça ne l’empêche pas de se tenir au courant de ce qu’il peut se passer dans le championnat de France. Avec le retour de Laurent Blanc, avec qui il a connu le succès à Bordeaux, en Ligue 1 et à l’OL, Gourcuff doit certainement avoir un regard attentif sur la situation lyonnaise. "Je regarde très peu de matches depuis que j’ai arrêté. J’ai toujours préféré jouer, être acteur, que spectateur. (…) Je suis aussi l’actualité des clubs que j’apprécie et par lesquels je suis passé : Lorient, Rennes, Milan, Bordeaux, Lyon, Dijon."

Prenant du bon temps comme "père au foyer" depuis quatre ans, Yoann Gourcuff n’est désormais plus fermé à l’idée d’un rôle de consultant TV ou d’entraîneur. Avec sa culture tactique, cela pourrait être alléchant.