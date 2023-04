OL : un milieu qui pose toujours autant question

Dimanche, face à l’OM, le milieu de l’OL n’a pas été en mesure de répondre présent. Avec un manque de qualité technique dans l’entrejeu, l’OL se retrouve forcément limité offensivement.

"Quand ton meilleur milieu est Thiago Mendes, c’est qu’il y a un problème". Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", Nicolas Puydebois et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et invité de TKYDG, ont posé les bases. Trois jours après le revers (1-2) contre l’OM, la pilule a toujours autant de mal à passer. Plus que le résultat final de cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1, c’est bien le visage montré par les Lyonnais qui a déçu. Ils sont certes passés à quelques secondes de prendre un point contre les Marseillais, mais sans un grand Anthony Lopes, l’addition aurait pu être encore un peu plus salée.

Face à une formation phocéenne rodée à son organisation tactique, l’OL a subi de plein fouet son manque de créativité offensive avec seulement deux tirs cadrés en 90 minutes. Comment réussir à devenir européen en produisant aussi peu de jeu ? Dans ce désert, Alexandre Lacazette a une nouvelle fois réussi à se mettre en évidence et sans son capitaine, difficile de se dire où en serait l’OL au classement. Plus que les attaquants, ce sont une nouvelle fois les milieux qui sont dans l’œil du cyclone.

Un milieu mal construit à l'image du reste de l'effectif

Dans le système hybride mis en place par Laurent Blanc et qui a poussé Bradley Barcola a joué bien plus bas qu’à l’accoutumé, les supporters lyonnais étaient en attente d’un milieu capable de faire un dépassement de fonction. Trois jours après, ils attentent toujours. Avec Thiago Mendes en lieu et place de Johann Lepenant, le trident du milieu a été mis en place pour répondre à l’intensité marseillaise. Dans l’impact, Mendes et Caqueret ont plutôt répondu présents (15 duels gagnés sur 24) mais derrière ? Avant la rencontre contre l’OM, l’international Espoirs était dans le top 4 des joueurs de Ligue 1 ayant réalisé le plus de contre-pressing cette saison (60). Sa débauche d’énergie n’a jamais été remise en cause, mais les sifflets descendus du stade sur une action en fin de match ont été le symbole de ces manquements dans le milieu lyonnais.

Servi dans le cœur du jeu, Caqueret aurait pu se retourner s’il avait pris l’information. Mais dans un jeu stérile et sans génie, il a préféré rejouer vers l’arrière. Une philosophie qui n’a pas plu au Parc OL ni à Nicolas Puydebois. "Maxence Caqueret ou Thiago Mendes sont des joueurs récupérateurs et non pas qui exploitent le ballon. Ils ne sont pas avares d’efforts pour récupérer le ballon, mais une fois qu’ils l’ont, ils le donnent au créateur. Le problème est qu’il n’y a pas de créateur dans ce milieu. Tolisso n’en est pas un. On a trois milieux qui n’arrivent pas à faire le jeu."

"Tolisso doit être au top physiquement pour l'être techniquement"

Ce problème n’est pas nouveau et se traduit depuis le début de la saison. Les joueurs ont beau être interchangés d’un match à l’autre, le manque de créativité dans l’entrejeu est criant. Quand certains réclament la promotion de Mohamed El Arouch, le jeune Lyonnais présente en effet un profil qui change. Il est encore certes un peu trop tôt pour jouer un OL - OM, mais il a pour lui de ne pas être simplement un récupérateur. À l’heure actuelle, Laurent Blanc en a à la pelle dans son effectif avec Tolisso, Mendes, Lepenant, Caqueret, Aouar. Les profils des uns et des autres sont certes différents, mais aucun n’a pour vocation à apporter le surnombre. Caqueret s’y est bien essayé depuis le début de l’année 2023, mais sa qualité technique empêche une bien meilleure production.

C’est triste à dire, mais ce rôle devrait revenir à Corentin Tolisso. Seulement, le milieu est à des années lumières du joueur box-to-box qu’il était à son départ. L’OL était prévenu et n’a finalement pas anticipé. Dimanche contre l’OM, l’international français n’a pas été au niveau et a été dépassé par la pression marseillaise (46% de duels perdus). Il a bien ajouté une passe décisive à son tableau de chasse, mais c’est trop peu pour un leader. "Tant qu’il ne sera pas au top physiquement, Tolisso ne sera pas au top techniquement, assure notre consultant. À son départ, les deux étaient réunis et faisaient qu’il performait."

43 ballons perdus pour le trio Tolisso - Mendes - Caqueret

Il le sait, les supporters le savent, mais voir le numéro 88 casser les lignes par la course n’est pas pour tout de suite et c’est bien dommage. À l’image de l’effectif, le milieu a été mal construit qualitativement. Il ne sert à rien de ressasser le passé, mais la touche brésilienne d’un Bruno Guimaraes ou d’un Lucas Paqueta ne serait pas de trop afin de ne pas paniquer sur la moindre intensité adverse. "Quand une équipe met un peu de pressing à ces joueurs-là (Thiago Mendes, Caqueret, Lepenant), dès qu’ils ont un peu moins de temps pour prendre l’information avant de recevoir le ballon, ça enchaîne les mauvais contrôles, des mauvaises passes…"

Limité dans ses choix, Laurent Blanc s’obstine donc avec un milieu en manque de création et ne cherche pas à déroger à son 4-3-3 plutôt que de passer en 4-2-3-1 avec Cherki dans un rôle plus axial. Contre l’OM, il a plus souvent été dans le cœur du jeu que sur son côté gauche, mais il a été réduit au silence par un marquage presque individuel. Avec le numéro 18 comme seul outil de création, la lecture du jeu de l’OL se retrouve vite lisible pour l’adversaire et Marseille ne s’en est pas privé. Dimanche, les trois milieux auxquels s’est ajouté Lepenant pendant dix minutes n’ont pas tiré une seule fois au but. Ils n’ont pas plus tenté avec seulement quatre dribbles. Ce qu’on retiendra de cette soirée dans l'analyse tactique, ce sont avant tout les 43 ballons perdus par le trio de départ… Dans la bataille du milieu, l’OL a vite rendu les armes et ça n’aide pas vraiment à remonter au classement.