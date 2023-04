OL : l'exploit à Madrid en 2010 était "magnifique", pour Puel

Entraîneur de l’OL pendant trois saisons, Claude Puel reste le premier coach à avoir emmené le club lyonnais en demi-finale de la Ligue des champions. Treize ans après, il est revenu sur l’exploit contre le Real Madrid en huitièmes de finale.

Quand vient le nom de Claude Puel, les supporters lyonnais pensent inévitablement au déclin de l’OL. C’est sous son règne que la domination des Gones a pris fin en Ligue 1 avec la perte du titre en 2009. Pourtant, Puel reste comme le premier entraîneur à avoir réussi à amener l’OL en demi-finale de la Ligue des champions. Paul Le Guen ou Gérard Houiller ont bien essayé, mais se sont cassés les dents bien avant.

Si l’OL avait eu de la chance au tirage en quarts avec les Girondins de Bordeaux, les Lyonnais avaient tiré le gros lot au tour précédent avec le Real Madrid… "L’OL cherchait depuis des années à arriver en demi-finale de la Ligue des champions. En huitièmes, on prend le Real Madrid avec le retour là-bas, s’est remémoré Claude Puel au média 90Football. C’était difficile, d’autant plus que la finale avait lieu à Bernabeu et ils venaient de recruter Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema… Un recrutement extraordinaire."

Deux blessés à la pause, le discours de Lisandro...

Dans son envie de retrouver les sommets européens, le Real Madrid avait en effet réactivé le mode "Galactiques" et dépensé sans compter. L’OL en avait profité avec la vente de Benzema mais il ne faisait clairement pas figure de favori malgré la courte victoire à l’aller grâce à Jean II Makoun. La première mi-temps a d’ailleurs été une vraie torture pour n’importe quel fan lyonnais. En trompant Hugo Lloris après seulement six minutes de jeu, Cristiano Ronaldo avait remis les compteurs à zéro. Gonzalo Higuain a eu le but du 2-0, mais finalement l’OL a fait le dos rond.

"On a réussi à aller se qualifier là-bas, c’était magnifique, surtout qu’on était passé à travers notre première mi-temps. À la pause, on se retrouve avec des blessés avec deux joueurs au profil défensif, a poursuivi l’ancien coach lyonnais. Au milieu avec Makoun et en défense avec Boumsong. On était déjà à court de centraux. Je suis obligé de faire reculer Jérémy Toulalan derrière, de faire rentrer Gonalons et Kallstrom. Il y a eu des échanges, un petit discours de Lisandro Lopez à la mi-temps. Il y a quelque chose qui s’est passée, il y a eu un retournement de situation."

À un quart d’heure de la fin, Miralem Pjanic est venu enlever une belle épine du pied de son équipe en trompant Iker Casillas sur l’un des trois seuls tirs cadrés lyonnais de la rencontre. Dans l’obligation de marquer deux buts, le Real Madrid va sortir par la petite porte et l’OL confirmer son statut de bête noire du club madrilène. Une autre époque...