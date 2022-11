OL : Claude Puel trouve que "son passage n'est pas un échec"

Manager à l’anglaise pour la première fois de l’histoire de l’OL, Claude Puel reste comme le coach ayant brisé la série de titres. Pourtant, il estime que son passage n’est pas un échec.

Son arrivée devait être un virage important à l’OL afin de passer un cap de plus dans l’évolution du club sur la scène européenne. Finalement, Claude Puel aura marqué son passage entre Rhône et Saône mais pas dans le sens souhaité. Recruté pour être un manager à l’anglaise, s’occupant de tout ce qui touche au sportif sur et en dehors du terrain, l’entraîneur et l’OL ont failli à leur mission. Arrivé sur le banc lyonnais après le double coupe - championnat réussi par Alain Perrin, Claude Puel restera comme celui qui a stoppé l’hégémonie lyonnaise avec aucun titre remporté en trois saisons.

"Quand j’ai signé en 2008, j’avais l’impression qu’il fallait changer des choses dans le fonctionnement du club, pour le fluidifier, beaucoup travailler, régénérer le groupe, a déclaré l’ancien coach à So Foot. La première saison, les joueurs étaient presque obnubilés par la Ligue des champions, beaucoup moins par la L1. J’ai tenu des discours mobilisateurs, et on a fini troisièmes. Puis Karim Benzema, Fred et Juninho sont partis, on a atteint les demi-finales de la C1 face au Bayern Munich, fini deuxièmes en championnat. (…) Quand on dit que mon passage à l’OL fut un échec, je ne suis pas d’accord."

"Ma famille a été menacée, c'était trop"

Il restera le premier entraîneur lyonnais à avoir guidé le club en demi-finale de la Ligue des champions mais le "palmarès" est bien maigre à côté des attentes. Pris en grippe par le public de Gerland et lâché à un moment par Jean-Michel Aulas, Puel a vécu une dernière saison compliquée où l’extra-sportif a pris le dessus sur le terrain. Quelque chose qu’il regrette encore plus aujourd’hui.

"Le président Aulas, avec qui tout s’était bien passé jusqu’alors, m’a lâché publiquement. Les supporters demandaient ma démission, allant même jusqu’à accrocher leurs banderoles sur certains édifices et ponts de la ville. Il y a eu des tags d’insultes sur les murs de l’immeuble où je vivais, j’ai été menacé, ma famille également. C’était dur, cruel. On ne parle que de football. C’était trop."

L’histoire ne s’étant pas passée comme souhaitée pendant trois ans se terminera même devant les tribunaux avec une bataille juridique qui s’est étirée dans le temps.