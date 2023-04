OL - Mercato : quelle réussite pour les joueurs prêtés ?

Karl Toko-Ekambi lors de Rennes – Clermont (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

La fin de saison approche et l'Olympique lyonnais doit déjà se concentrer sur les retours de prêts prévus d'ici à deux mois. Voici un zoom sur les performances de quelques joueurs prêtés par l'OL cette année.

À deux mois de leur retour, que deviennent les joueurs prêtés par l'Olympique lyonnais ? Tout d'abord, malgré un panel de 12 prêts mis en place par l'OL cette saison, un seul s'avère concluant à quelques mois de rapatrier les joueurs. Et cela vient d'Abdoulaye Ndiaye sur qui personne n'aurait osé miser. Le défenseur central de 21 ans fait les beaux jours de SC Bastia en Ligue 2. Depuis quelque temps maintenant, il s'est imposé en tant que titulaire au sein de l'effectif corse. Il enchaîne les bonnes prestations et a réussi à maintenir les Bastiais parmi les meilleures équipes de Ligue 2 (septième, à égalité avec Sochaux, quatrième). Désormais, il reste à savoir si les dirigeants lyonnais compteront sur lui la saison prochaine ou si un nouveau défi attend le jeune Sénégalais.

Pour les plus gros noms comme Toko-Ekambi, Faivre, Kadewere ou Reine-Adélaïde, aucun ne réalise une saison qui permettrait à l'OL de retrouver de la confiance chez ses joueurs. Pour Karl Toko-Ekambi prêté à Rennes, l'avenir ne s'écrit plus à Lyon quoi qu'il arrive après ses récentes déclarations. Mais dans l'optique d'une vente, on ne peut pas dire que le Camerounais marque des points. Il est devenu remplaçant dans l'attaque rennaise après un enchaînement de contre-performances. Par ailleurs, il a même été sifflé par une partie de son nouveau public au début du mois d'avril.

Des cas individuels à gérer cet été

Du côté de Romain Faivre, malgré le fait qu'il enchaîne les minutes à Lorient, il peine à être décisif. En 11 rencontres, il a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive. Pour rester en Ligue 1, Jeff Reine-Adélaïde vit une demi-saison compliquée avec Troyes sur le plan collectif (18e du championnat). Personnellement le milieu de terrain commence à rejouer après deux mois de passage à vide (21 minutes en 2 mois). Le week-end dernier, son coach lui a accordé sa confiance en lui laissant 72 minutes de jeu pour s'exprimer.

En Liga, les fortunes sont diverses pour les deux joueurs de l'OL prêtés avec option d'achat l'été dernier. Cenk Ozkacar est titulaire indiscutable dans la défense du Valence FC, bien que le club soit 18e de Liga. Tino Kadewere a lui dû faire une croix sur la première partie de saison de Majorque. De retour avant la trêve hivernale, il a depuis joué 16 matchs pour deux petits buts. De son côté, Florent Sanchez avait réalisé des débuts prometteurs avec Volendam aux Pays-Bas, mais depuis la mi-février, le joueur ne joue que très peu avec seulement 85 minutes en 9 matchs...