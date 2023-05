Aulas (OL) est déjà tourné vers ses nouveaux projets

Devant définitivement tourner la page OL depuis samedi soir, Jean-Michel Aulas ne va pas rester les bras croisés. Le président d’honneur lyonnais va s’attacher à la montée en puissance du football féminin en France.

Il l’a avoué lui-même, c’est un "programme chargé" qui l’attend dès ce dimanche. Les larmes à peine séchées suite à l'hommage du Parc OL, Jean-Michel Aulas va désormais s’atteler à ses nouvelles occupations. Après avoir consacré 36 ans de sa vie à l’OL, il doit aujourd’hui penser à autre chose. Mais ne comptez pas sur Aulas pour rester les bras croisés à attendre le week-end et les matchs de l’OL à la télévision. L’agenda sera bel et bien toujours aussi chargé et les semaines toutes aussi intenses qu’avant. "Je ne suis quelqu’un qui va rester inactif, que ce soit dans ma vie d’entrepreneur ou dans le fait de prendre en mains la destinée du football féminin."

"Une remise à niveau organisationnelle"

C’est bien sur ce nouveau terrain que Jean-Michel Aulas est le plus attendu. Pionnier dans le développement du football féminin en France, il a en partie construit sa présidence à l’OL avec l’essor de la section féminine et les 36 titres glanés depuis 2004. Désigné comme le possible président de la future ligue professionnel du foot féminin en France, Jean-Michel Aulas va avoir du pain sur la planche.

"On a déjà fait beaucoup puisqu’on a réformé le football professionnel avec une remise à niveau organisationnel. Les joueuses vont avoir un statut de professionnel, ce qui n’était pas le cas avant. Il y aura des play-offs dès la saison prochaine. Les garçons s’en inspireront peut-être prochainement. Il y aura aussi l’équipe de France avec la nomination d’Hervé Renard et l’objectif de performer que ce soit à la Coupe du monde en juillet, aux Jeux Olympiques de Paris et la Ligue des Nations qui fait son entrée dans le calendrier."