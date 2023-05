Présent aux Trophées UNFP dimanche, Jean-Michel Aulas a reçu une ovation des acteurs du football français. Il termine 36 ans de présidence avec la satisfaction du travail bien fait, notamment dans le football féminin.

Deux jours, deux moments arrêtés dans le temps, mais un week-end qui restera gravé à jamais dans l’esprit de Jean-Michel Aulas. Entre les hommages du Parc OL samedi et l’ovation reçue dimanche pour les Trophées UNFP, la charge émotionnelle du président a été mise à rude épreuve. Il n’a pu retenir ses larmes par rapport, submergé par l’émotion et la fierté comme il l’a confié samedi après OL - Reims (3-0). Depuis samedi, Aulas a définitivement tourné la page de 36 ans de présidence et l’a fait de la plus belle des manières.

En remettant le trophée de meilleure joueuse de D1 féminine à Delphine Cascarino et celui de meilleure gardienne pour la 3e année consécutive à Christiane Endler. Le football féminin, son nouveau cheval de bataille au quotidien et un vide laissé entre Rhône et Saône. "Oui, c'est spécial parce que c’est une personnalité très importante pour le foot féminin, pour l’OL, pour l’équipe, a concédé Tiane Endler après la cérémonie UNFP. Il est toujours là avec nous, il regarde tous les matchs, il nous soutient. Il va beaucoup nous manquer sur le terrain et dans le club."

Il n’y a qu’a eu à voir les Fenottes tout faire pour que le président Aulas rester sur la pelouse de Décines pour les célébrations du titre pour comprendre qu’il était plus qu’un président pour elles. Désormais, il va s’attacher à professionnaliser le foot féminin en France et ce ne sera pas qu’une partie de plaisir.