Jean-Michel Aulas : "On ne divorce pas avec l’OL"

Particulièrement ému de l’hommage qui lui a été rendu samedi, Jean-Michel Aulas va désormais se retirer de l’opérationnel à l’OL. Néanmoins, le dorénavant président d’honneur assure qu’il aura toujours le club lyonnais dans la peau.

On vous a vu les larmes aux yeux à de nombreuses reprises. Cette soirée a été dure à vivre ?

Jean-Michel Aulas : Vous l’avez vu, quelques fois, on maitrise, quelques fois, on maitrise moins parce que l’intensité de cette émotion était extraordinaire. La fierté était aussi à l’image de cette émotion, mais quelques fois l’émotion prend le dessus. Je ne vais pas dire que je remercie le peuple lyonnais parce que ça rappelle quelques régions de France (sourire) mais c’est vrai que cette soirée sera inoubliable pour moi, mais pas que.

J’ai discuté avec le président Caillot (Reims) qui se demandait comment était-ce possible d’avoir une unité aussi grande dans un club comme l’OL. Le club n’a pas été champion de France chez les filles et les garçons cette année, mais a su faire preuve d’équilibre et de durée. Dans le football, la plus grande des qualités est la pérennité. La fierté est forcément tous ces titres.

Quelles ont été vos émotions durant cette soirée ?

L’émotion n’a pas été tout le temps contenue et j’en suis désolé. Mais il vaut mieux apparaitre très ému pour la beauté de la cause plutôt que d’avoir une carapace qui ne traduit pas la réalité. Vous me connaissez, je suis quelqu’un qui dit les choses. L’émotion fait partie du personnage et permet de se préparer à l’avenir.

"La nouvelle direction a toutes les bases pour réussir"

Quelle va être votre vie sans l’OL désormais ?

L’OL sera toujours au fond de mon cœur, on ne peut pas oublier l’institution et tout ce qu’il y a autour. L’équipe première a eu des hauts et des bas, mais on a résolu depuis deux ans les problèmes auxquels on a été confronté. On termine le championnat dans de bonnes conditions. Si on l’avait commencé de la même manière qu’on le termine, on n’en serait pas à cette très mauvaise 7e place.

On a préparé le futur sur le plan du recrutement avec une Académie toujours extraordinaire et une puissance économique qui n’existe pas ailleurs et qui a été l’intérêt des nouveaux actionnaires. L’OL peut fonctionner dans une configuration autonome, mais aussi dans une collectivité où il peut apporter une contribution, comme on l’a vu avec Jeffinho et d’autres dans le futur. On est prêt pour la suite. Même si l’OL occupait l’essentiel de mon temps et de mes réflexions, on va repartir sur des projets complémentaires et j’aurai toujours dans le cœur. On ne divorce pas de l’OL.

Vous avez exhorté la nouvelle direction à prendre soin du patrimoine sur Twitter. Est-ce une façon de les prévenir ?

Ce n’est pas un message négatif, mais positif. On a vu que même les gens aux reins solides ont des moments difficiles. Je veux protéger mes 600 salariés qui travaillent au club et toute mon équipe qui a fait du bon travail tant sur le plan sportif qu’économique. Le bilan de l’OL est unique et on le salue partout en Europe. J’ai reçu de nombreux messages de présidents européens disant qu’on a beaucoup progressé et qu’on a tout pour un futur radieux.

Je souhaite à Michele Kang qui était là ce (samedi) soir et à John Textor de pouvoir réussir un parcours aussi brillant qu’on l’a fait si ce n’est meilleur. Il a en tout cas toutes les bases pour réussir et gagner un jour la Coupe d’Europe pour les supporters. Parce que si on sait la gagner 8 fois chez les féminines, on doit pouvoir la gagner chez les garçons.