Saël Kumbedi face à Jonathan Bamba lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Pour la 49e édition du Tournoi international Maurice Revello (anciennement Festival Espoirs de Toulon), l’équipe de France va tenter de garder son titre. Pour ce rassemblement du 1er au 19 juin, Bernard Diomède a retenu trois joueurs de l’OL : Justin Bengui, Mamadou Sarr et Saël Kumbedi.

Après avoir empêché son départ vers l’Argentine pour la Coupe du monde U20, l’OL va-t-il en faire de même avec Saël Kumbedi pour le Tournoi international Maurice Revello ? Le latéral droit lyonnais vient en effet d’être retenu par Bernard Diomède avec l’équipe de France U18 pour le réputé ancien Festival Espoirs de Toulon. Seulement, le rassemblement est fixé au jeudi 1er juin avec le début de la 49e édition le 5 juin et un match contre l’Arabie Saoudite.

Or, l’OL se déplace le 3 juin sur le pelouse de Nice pour l’ultime journée de la saison de Ligue 1. L’absence d’enjeux sportifs pourrait pousser les dirigeants lyonnais à ne pas mettre de bâtons dans les roues de Kumbedi mais les blessures de Lovren et Diomandé font que le secteur défensif n’est pas le plus fourni chez Laurent Blanc.

En attendant la décision lyonnaise, Bernard Diomède compte sur Saël Kumbedi pour ce tournoi prestigieux mais aussi sur deux autres joueurs de l’Académie. Ayant fait ses débuts en professionnels samedi contre Reims, Mamadou Sarr a également été convoqué tout comme Justin Bengui dans les buts. Avec Mathys Tel (Bayern Munich), Eliesse Ben Seghir (Monaco), Désiré Doué (Rennes) ou encore Warren Zaire-Emery (PSG), l’équipe de France U18 a fière allure et tentera de conserver son titre et signer un 14e succès dans le tournoi.