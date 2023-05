Mercato : le Barça sur Bruno Guimarães, une aubaine pour l’OL ?

Qualifié pour la Ligue des champions avec Newcastle, Bruno Guimarães a réussi son pari. Fort de prestations remarquées en Premier League, le milieu brésilien aurait attiré l’œil du Barça. L’OL pourrait s’en frotter les mains, ayant négocié 20% sur la plus-value en janvier 2022.

Son choix de rejoindre Newcastle en janvier 2022 avait largement été critiqué par certains supporters de l’OL. Entre une offre difficile à refuser pour le club lyonnais et la perspective de jouer en Premier League pour Bruno Guimarães, le départ avait été acté dans les dernières heures du mercato hivernal 2022. Un an et demi plus tard, le choix des Magpies a été payant pour le milieu brésilien.

Quand l’OL va regarder la Coupe d’Europe à la maison, Guimaraes va lui jouer la Ligue des champions après la 4e place de Newcastle en championnat. La jouera-t-il avec le club anglais ? Les performances de l’ancien Lyonnais ne laissent personne insensible. D’après le Times, le FC Barcelone est tombé sous le charme et serait prêt à poser 100 millions d’euros pour le Brésilien après avoir jonglé avec le Fair Play Financier.

10 millions d'euros dans les caisses lyonnaises ?

Une somme considérable qui ne devrait pas effrayer Newcastle, racheté depuis deux ans par un fond souverain d’Arabie Saoudite. Néanmoins, les intérêts des cadors européens pourraient faire les affaires de l’OL. Au moment de la vente en janvier 2022, le club lyonnais avait intégré un intéressement de 20% sur une potentielle plus-value.

Avec les chiffres actuellement annoncés, ce ne serait pas loin de 10 millions d’euros qui pourraient venir garnir les caisses lyonnaises. On n’en est pas encore là, mais ce dossier pourrait rapporter gros. Entre le maintien la saison dernière et la qualification européenne cette année, certains bonus liés à la vente se sont d’ailleurs greffés aux 42,1 millions d'euros de fixe.