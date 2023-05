Samedi, l’OL s’est imposé contre Reims et a signé un dernier succès à domicile cette saison. Néanmoins, le club lyonnais a dit adieux à l’Europe même s’il reste encore un scénario improbable pour le voir européen samedi prochain.

La fête a été totale samedi soir au Parc OL. Une victoire pour les joueuses de Sonia Bompastor (7-1) et le même résultat (3-0) pour les joueurs de Laurent Blanc. Pour sa dernière comme président, Jean-Michel Aulas ne pouvait rêver meilleure fin. Malgré tout, l’ambiance festive a ramené au second plan l’enjeu sportif que pouvait avoir la 37e journée de Ligue 1 pour l’OL. A deux journées de la fin, les Lyonnais avaient encore l’espoir de pouvoir accrocher la 5e place dans cette lutte finale. Depuis samedi soir, ces espoirs se sont envolés malgré la victoire contre Reims.

Avec la victoire de Rennes sur Monaco (2-0) et celle de Lille contre Nantes (2-1), la 5e place est désormais à trois longueurs. Avec encore une journée à jouer, mathématiquement cela resterait encore possible d’être européen. Néanmoins, la différence de buts est clairement au désavantage de l’OL (+20) face à Rennes (+29). Pour voir le club lyonnais ne pas vivre une deuxième saison de suite sans Europe, un seul scénario existe lors de la 38e journée et il est plus qu’utopique. L’OL doit gagner 6-0 sur la pelouse de Nice tandis que Rennes doit s’incliner 4-0 à Brest et que Monaco s’incline contre Toulouse. Autant dire mission impossible !