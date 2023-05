El Djebali (Tunisie) battu mais qualifié pour les 8es du Mondial U20

Au contraire de l’équipe de France U20, la Tunisie a décroché son ticket pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Avec trois points, les Lions de Carthage finissent parmi les meilleurs 3es.

Il y aura bien un représentant de l’OL Académie en 8es de finale de la Coupe du monde U20. L’équipe de France n’ayant pas réussi l’exploit face au Honduras de remonter le différentiel de trois qu’elle se devait de rattraper, Chaïm El Djebali sera le dernier représentant lyonnais en Argentine. Le milieu de terrain de la réserve lyonnaise évolue avec la Tunisie et sera opposé au Brésil le 31 mai prochain.

Lega a failli envoyer El Djebali en vacances

Cette qualification pour le tour suivant ne s’est jouée à rien pour les Tunisiens. Opposée à l’Uruguay pour son dernier match de poule, la nation africaine s’est inclinée sur la plus petite des marges (1-0) et a tremblé jusqu’au bout. Les coéquipiers d’El Djebali, qui a joué 77 minutes, ont en effet dû attendre la fin du match de l’équipe de France pour savoir s’ils seraient qualifiés ou non pour les 8es de finale. À un but près et un poteau de Sekou Lega à la 91e minute, les Bleuets de Florent Sanchez faisaient l’exploit. Mercredi, ce sera finalement bien la Tunisie qui sera au rendez-vous.