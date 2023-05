Florent Sanchez avec l’équipe de France U20 à la Coupe du monde (Photo by Andres Larrovere / AFP)

Dans l’obligation de gagner par trois buts d’écart, l’équipe de France U20 n’est pas passée loin de l’exploit. Les Bleuets se sont imposés 3-1 contre le Honduras mais sont éliminés de la Coupe du monde.

Il ne fallait pas calculer dimanche soir en Argentine pour que la campagne mondiale continue pour l’équipe de France U20. Dos au mur après deux défaites en deux matchs, les Bleuets devaient s’imposer avec trois buts d’écart contre le Honduras pour terminer parmi les meilleurs troisièmes. La mission était compliquée mais n’est pas passée loin de réussir. La France l’a bien emporté et ne finira pas bredouille dans la compétition mais échoue à un petit but de la qualification pour les 8es de finale.

Malgré l’urgence de la situation, les joueurs de Landry Chauvin avaient choisi de se rendre la situation encore un peu plus compliquée. Après seulement un quart d’heure de jeu, Etienne Camara a été exclu suivi dans la foulée de l’ouverture du score de Ramos Pena. Avec Sekou Lega titulaire pour la première fois du Mondial et auteur d’une passe décisive, l’équipe de France U20 va faire preuve de caractère.

Derrière Alan Virginus auteur d’un doublé (41e, 60e), les Bleuets vont se mettre à croire à l’exploit. Le but de Félix Nzouango (77e) à un peu plus de dix minutes de la France a donné de l’espoir mais les coéquipiers de Florent Sanchez, entré juste après le 3e but français, quittent la compétition par la petite porte.