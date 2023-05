Avec les Jeux Olympiques de Paris en préparation, les rencontres sportives des différentes équipes de France doivent être délocalisées. Le Crunch des Six Nations entre le XV de France et l’Angleterre se jouera le 16 mars 2024 au Parc OL.

En attendant de savoir quelle affiche de l’équipe de France de football se jouera à Décines comme avancé par la FFF, il y aura bien une rencontre de sélection au Parc OL en 2024. Avec les Jeux Olympiques de Paris en préparation, le Stade de France ne peut accueillir de rencontres sportives et oblige donc à délocaliser. Pour le Tournoi des Six Nations, le XV de France évoluera à Lille contre l’Italie, à Marseille contre l’Irlande et donc à Lyon pour le traditionnel Crunch contre l’Angleterre. Le duel franco-anglais se jouera le 16 mars 2024 à 21h.

Cinq matchs de la Coupe du monde 2023 à Décines

Entre la Coupe du monde de rugby dans les prochains mois et ce match des Six Nations, le rugby sera à l’honneur la saison prochaine au Parc OL. Pour le Mondial, l’enceinte de Décines accueillera cinq matchs de poules dont le dernier match des Français contre l’Italie le 6 octobre prochain. Les autres matchs seront les suivants : Pays de galles - Australie (24 septembre), Uruguay - Namibie (27 septembre) et les deux rencontres de la Nouvelle-Zélande contre l'Italie (29 septembre) et l'Uruguay (5 octobre).