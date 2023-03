L’OL va candidater pour accueillir un match des Bleus au Parc OL

Face à l’incapacité du Stade de France d’accueillir les matchs de l’équipe de France en raison de la Coupe du monde de rugby et des Jeux Olympiques 2024, la FFF cherche des solutions de secours. Par l’intermédiaire du Grand Stade, l’OL va poser sa candidature.

Recherche stade urgemment. Nous ne sommes pas dans un célèbre émission de chasseurs immobiliers, mais la FFF se retrouve face à un problème à régler. Elle ne devrait pas avoir trop de mal à le régler, mais avec la Coupe du monde du rugby puis la préparation des Jeux Olympiques de Paris prévus à l’été 2024, le Stade de France ne sera pas en mesure d’accueillir les matchs de l’équipe de France. La Fédération est donc à la recherche de solutions de repli à travers la France. Un cahier des charges a été envoyé en fin de semaine dernière et les enceintes intéressées ont jusqu’au 12 avril prochain pour poser leur candidature.

Un nouveau France - Irlande après 2016 ?

D’après les informations d’Olympique-et-Lyonnais, l'OL, via le Parc OL, va se porter candidat pour accueillir l’un des six matchs de l’équipe de France masculine entre début septembre 2023 et juin 2024. Avec quatre rencontres amicales prévues le 16 octobre et entre le 18 et le 26 mars 2024 et deux rendez-vous qualificatifs pour l’Euro 2024, le choix devrait se porter sur l’un des matchs à enjeux. Avec sa capacité de plus de 60 000 spectateurs, le Parc OL répond largement aux critères de 25 000 places minimum souhaitées par la FFF. Après le 8e de finale de l’Euro 2016, l’enceinte de Décines pourrait accueillir une deuxième fois un France - Irlande en son sein le 7 septembre prochain. Réponse dans les prochaines semaines pour connaitre le verdict.