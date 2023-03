Signe Bruun paie sa mauvaise passe à l’OL avec le Danemark

Laissée de côté par Sonia Bompastor ces dernières semaines, Signe Bruun a fait son retour contre Guingamp. Malgré son doublé, l’attaquante n’a pas été retenue avec le Danemark.

Son profil ne laisse personne indifférent. Depuis son arrivée à l’OL l’été 2021, Signe Bruun souffle le chaud et le froid avec les Fenottes. Prêtée en deuxième partie de saison dernière à Manchester United, elle avait fait son retour durant l’été. Avec les blessures de Catarina Macario et Ada Hegerberg durant l'été, la Danoise était restée et comptait bien s’imposer. Elle a eu une bonne passe courant novembre avec notamment des buts en D1 féminine et en Ligue des champions. Néanmoins, malgré sa bonne volonté sur le terrain, sa relative inefficacité n’en font pas une titulaire en puissance. Sonia Bompastor lui préfère d’ailleurs désormais Vicki Becho et son nom apparait plus souvent dans la case des absentes que dans le groupe lyonnais ces dernières semaines.

Revenue contre Chelsea, sans entrer en jeu, Signe Bruun a été titularisée samedi contre Guingamp au moment de faire tourner. La Danoise en a profité pour inscrire un doublé dans la large victoire lyonnaise (6-0) mais cela n’a pas suffi au sélectionneur danois. Pour les deux matchs amicaux contre la Suède (7 avril) et le Japon (11 avril), l’attaquante n’a pas été retenue dans le groupe de 24. Une décision qui intervient à quelques mois de la Coupe du monde et pour ce qui est le dernier rassemblement avant ce rendez-vous mondial…