Présent à un congrès de l’ECA, Jean-Michel Aulas est revenu sur le mercato hivernal de Chelsea et notamment l’achat de Malo Gusto. En misant sur l’achat de jeunes, les Blues viendraient mettre à mal la stratégie de l’OL et de sa formation.

A ceux qui se disaient que Jean-Michel Aulas pouvait être en retrait, le président de l’OL prouve ces dernières semaines qu’il a encore la santé et qu’il reste présent sur le devant de la scène. En plus des différents entretiens accordés dont celui à Olympique-et-Lyonnais (à lire ici) pour la sortie de sa biographie, le président lyonnais reste alerte sur le quotidien de son club et notamment de son futur. Présent à un congrès de l’ECA lundi, Jean-Michel Aulas s’est notamment arrêté sur la venue massive d’investisseurs américains dans le football européen. Avec John Textor, il est forcément bien placé pour en parler mais il a été plus question de Chelsea que de la galaxie Eagle Football. Avec l’arrivée de Todd Boehly comme nouveau propriétaire, le club londonien a dépensé à tout va durant l’hiver, s’appuyant sur une stratégie de miser gros sur des jeunes prospects. L’OL en a fait les frais avec la vente de Malo Gusto contre un chèque de 35 millions d’euros. Si cet argent a renfloué les caisses lyonnaises, la stratégie des Blues pourrait bien mettre à mal le dispositif de l’OL basé sur la formation.

"Chelsea, c’est une histoire qui est particulière parce qu’il a effectivement développé un modèle pour investir sur de jeunes joueurs à long terme et ça vient affaiblir notre stratégie qui est un dispositif de formation. L’OL est l’un des meilleurs clubs dans le domaine de la formation et quand Chelsea vient acheter Malo Gusto qui n’a que 50 matchs en Ligue 1, c’est une perte incroyable qu’on essaie de compenser sur le plan financier, a déclaré JMA. Mais les joueurs de cette valeur sont difficilement compensables. Pour nous, ce n’est pas une bonne nouvelle que les investisseurs américains réfléchissent plus sur le court terme que le long terme. Et ça a été une perte terrible de ne plus avoir Malo Gusto qui, en plus, s’est blessé. Donc pour l’année prochaine, il faudra avoir un autre jeune pour le remplacer."

Entre Chelsea et l’OL, les stratégies ne sont finalement pas si différentes avec une place importante laissée aux jeunes. Seulement, les moyens d’y parvenir sont différentes et c’est bien ce qui fait peur à Jean-Michel Aulas. L’OL aura-t-il encore les moyens de retenir ces jeunes pousses ?