Samedi dernier, l’OL n’a fait qu’une bouchée de Guingamp en championnat (6-0). Grâce à ce festival offensif, les Fenottes ont franchi la barre des 1000 buts à domicile en D1 féminine.

Samedi, tous les voyants étaient au vert, bien que cette couleur soit bannie entre Rhône et Saône. Seulement, il y avait des sourires du côté du terrain Gérard Houllier après la large victoire de l’OL contre Guingamp en D1 féminine (6-0). Dans ce festival offensif, Sonia Bompastor a pu faire tourner son effectif, Ada Hegerberg a retrouvé la compétition et le chemin du but par la même occasion. En plus des réussites individuelles avec la Norvégienne ou le doublé de Signe Bruun, l’OL a conservé son fauteuil de leader devant le PSG mais aussi franchi une barre symbolique collectivement.

En trompant Solène Durant à dix minutes de la fin, Eugénie Le Sommer a fait plus qu’empirer le score pour les Bretonnes. L’attaquante lyonnais a inscrit le 1000e but lyonnais à domicile en championnat. Dix-neuf ans après le 1er inscrit par Séverine Creuzet Laplante sur le terrain n°10 de la Plaine des Jeux de Gerland, l’OL a franchi un cap des plus symboliques. Il n’est d’ailleurs pas resté très longtemps bloqué à 1000 puisque dans la minute qui a suivi le but de Le Sommer, Daniëlle van de Donk est venue inscrire le 1001e pour le 6-0 lyonnais.