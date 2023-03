Nicolas Tagliafico (OL) et Fabien Centonze (Nantes) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Ce mardi à 13h30, l’OL met en vente les places sèches pour la demi-finale de la Coupe de France contre Nantes. Une vente accessible aux abonnés et aux membres du programme sympathisants.

Objectif "Tous à Nantes". Au sein du club lyonnais, c’est le mot d’ordre martelé depuis l’annonce de la mise en place d’un déplacement en avion et en bus pour la demi-finale de la Coupe de France. Si le voyage en avion a connu un fort succès, il est toujours possible de se rendre en Loire-Atlantique avec le car puisque des places sont toujours disponibles (30€ pour les abonnés, 50€ pour le grand public via ce lien) pour ce trajet aller-retour avec le billet du match. Pour ceux qui préfèrent utiliser leurs propres moyens de transport, il va falloir jouer des coudes ce mardi à partir de 13h30. L’OL met en effet en vente les places sèches pour assister à la rencontre entre le club lyonnais et le FC Nantes le 5 avril prochain (21h10) à la Beaujoire.

Néanmoins, un rappel et non des moindres est à souligner. Cette vente, dans la limite d’une place par acheteur, est accessible aux abonnés KOP et 2022-2023 (10 et 15€) ainsi qu’aux membres du programme sympathisants (lien). Pour les supporters grand public, il faut donc souscrire avant 13h30 à ce programme gratuit afin d’avoir une chance d’accrocher l’un des précieux sésames pour la Beaujoire. Les places sèches pour les personnes non-abonnées s’élèvent au prix de 19€.