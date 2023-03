Pour le dernier match de la 29e journée de Ligue 1, l’OL se déplace à Paris dimanche (20h45). Cette rencontre contre le PSG sera arbitrée par François Letexier.

Vrai choc ou simple match de préparation avant le grand rendez-vous du 5 avril ? Les avis divergent au moment de parler du déplacement de l’OL à Paris dimanche (20h45) pour la 29e journée de Ligue 1. Ce qui est d’ordinaire une rencontre attendue par les supporters lyonnais a cette saison pris du plomb dans l’aile. En cause ? Le classement des Lyonnais bien évidemment avec cette 10e place et cet espoir de Coupe d’Europe qui s’est envolé, mais surtout la demi-finale de la Coupe de France, programmée seulement trois jours après ce déplacement dans la capitale pour affronter le PSG.

Chez les supporters, le choix de la priorité a été vite fait. Pour Laurent Blanc, une telle affiche ne peut se laisser passer même s'il devrait forcément y avoir quelques choix faits par le coach lyonnais. En attendant, la bande d’Alexandre Lacazette a rendez-vous au Parc des Princes dimanche pour affronter une équipe parisienne qui a enchaîné une élimination en Ligue des champions et un revers à domicile contre Rennes juste avant la trêve. Le bon moment pour jouer le PSG ? Il faut toujours se méfier de la bête blessée et pour ce match, François Letexier sera au sifflet.

Hasard des choses, il est déjà là pour le match aller au Parc OL qui s’était soldé par une courte défaite lyonnaise (0-1). En plus de ce match, Mr Letexier a également arbitré le déplacement de l’OL à Marseille (1-0) et celui à Troyes (1-3). Au Parc des Princes, il sera assisté par Mehdi Rahmouni et Thomas Luczynski tandis que Pierre Gaillouste sera le 4e arbitre. En ce qui concerne la VAR, Hamid Guenaoui et Stéphane Bré devront vérifier les situations litigieuses de ce PSG - OL.