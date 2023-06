Fabio Grosso (ex-OL) sur le banc de l'OM ?

Tout juste champion de Serie B avec Frosinone, Fabio Grosso (ex-OL) pourrait atterrir sur le banc de l'OM selon Tuttosport.

L'OM est à la recherche d'un entraîneur. Après le départ d'Igor Tudor, Pablo Longoria cherche un successeur au tacticien croate. De nombreux noms sont cités dans la presse (Marcelo Gallardo, Marcelino ou Paulo Fonseca) et Fabio Grosso est à son tour pressenti pour être nommé sur le banc phocéen.

Il n'a toujours pas prolongé

Le champion du monde 2006 est en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé avec le club de Frosinone, qu'il a rejoint en 2021. L'ancien défenseur de l'OL vient de remporter la Serie B et pourrait évoluer dans l'élite du football italien s'il gardait ses fonctions. Un rendez-vous décisif a eu lieu vendredi, entre Fabio Grosso et les dirigeants des Leoni, pour faire le point sur son avenir.

Grosso cité aussi pour l'OL

Champion de France en 2008, Grosso était arrivé entre Rhône et Saône pour faire oublier le départ d'Eric Abidal au FC Barcelone. Il n'a finalement évolué que deux saisons en France avant de repartir de l'autre côté des Alpes, à la Juventus. Selon Tuttosport, son nom est cité du côté de Marseille, mais aussi de l'OL, qui a cependant bien conforté Laurent Blanc à la tête de son équipe première. Peu de chance, donc, de revoir l'ancien international italien du côté de Lyon à la reprise.