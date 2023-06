OL : Cherki parmi les meilleurs dribbleurs de Ligue 1

Souvent accusé de trop en faire, Rayan Cherki est un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 selon les statistiques.

Lionel Messi succède à Kyllian Mbappé au classement des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 pour la saison 2022-2023. L'Argentin a réussi 103 dribbles pour 182 tentatives. Il devance, de peu, le Rennais Jérémy Doku, qui n'a pourtant joué, en moyenne, que 44 minutes par match lors de ses 29 apparitions en championnat. Ludovic Blas complète le podium de ce classement. Meilleur dribbleur de l'OL, Rayan Cherki est aussi un des plus performants de Ligue 1 dans ce domaine.

"Insolent de talent et désespérant parfois"

Quatrième de ce classement, l'international espoir a d'ailleurs beaucoup frustré les supporters et son entraîneur par ses pertes de balle suite à des dribbles ratés. "Rayan, il est insolent de talent et désespérant parfois aussi, avait déclaré Laurent Blanc en conférence de presse après OL - Chambéry. Il donne des émotions positives et négatives. Il y a un long travail avec lui, mais on progresse et on ne va pas le lâcher." Cette saison, avec ses qualités et ses défauts, le milieu offensif lyonnais a été le garant de l'animation offensive et de la créativité de son équipe.