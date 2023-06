Il y a 50 ans, l’OL remportait sa 3e Coupe de France

Le 17 juin 1973, l’OL était opposé au FC Nantes au Parc des Princes. Grâce à une victoire 2-1, les Lyonnais soulevaient le troisième titre de l’histoire du club, le troisième en Coupe de France.

Dire qu’il y aurait pu y avoir une sixième fois le nom de l’Olympique lyonnais inscrit au palmarès de la Coupe de France. Les joueurs de l’OL n’étaient qu’à une marche de sauver leur saison, mais ont déjoué en demi-finale contre le FC Nantes. Le compteur des victoires lyonnaises dans la compétition reste donc bloqué à cinq et ce 17 juin 2023 marque le cinquantenaire du 3e sacre de l’OL dans cette coupe. Comme un pied de nez à l’histoire, c’est face au FC Nantes que le club lyonnais a soulevé le troisième titre dans son histoire, le troisième dans la compétition.

Les plus nostalgiques se souviendront forcément de cette finale du 17 juin 1973 du côté du Parc des Princes. Pour les plus jeunes, c’est également l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire du club rhodanien qui n’a pas forcément commencé au début des années 2000. Avant les Juninho, Benzema et autre Cris, il y a eu Serge Chiesa, Bernard Lacombe et Fleury Di Nallo. Un trio offensif magique qui en a fait voir de toutes les couleurs aux défenses adverses. À l’époque où la VAR n’était même pas dans l’imaginaire commun, les Nantais crieront forcément au scandale dans cette finale au Parc.

Sur un penalty vu comme litigieux sur Serge Chiesa, Dobrivoje Trivic va donner l’avantage à l’OL à la demi-heure de jeu. Loin d’être favori avant la rencontre face aux champions de France, les Lyonnais vont faire le break juste après l’heure de jeu grâce à Bernard Lacombe. Une fois encore sur un but qui va créer la polémique avec un contrôle de la main du numéro 9 lyonnais. La réduction du score des Nantais à cinq minutes de la fin n’a rien changé, c’est bien Fleury Di Nallo qui recevra la Coupe de France en tribunes présidentielles, pour la troisième fois de sa carrière après 1964 et 1967.