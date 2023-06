Libre à la fin du mois, Alessia Russo est une joueuse convoitée. L’ancienne attaquante de Manchester United plait à l’OL, mais aussi au Washington Spirit, propriété de Michele Kang.

Premier cas de conscience à venir ou tout simplement première pierre de la synergie qui va se mettre en place chez les Fenottes ? À en croire les informations d’ESPN, l’OL et Washington Spirit sont sur les traces d’une même joueuse. En fin de contrat, Alessia Russo a décidé de ne pas prolonger avec Manchester United et se retrouve très convoitée.

L’attaquante anglaise plairait donc aux deux équipes de Michele Kang, qui est devenue la nouvelle patronne de l’OL Féminin il y a un mois. D’après le média américain, les représentants de Russo se sont rendus aux États-Unis la semaine dernière et ont assisté à la victoire 2-1 de Washington contre Angel City.

Vers un modèle calqué sur celui avec l'OL Reign ?

De quoi donner l’avantage à la franchise américaine ? Pas certain puisque l’attaquante étudierait l’offre faite pour les Fenottes ainsi que celle d’Arsenal, qui a été en pole pendant un moment. Si la création de la nouvelle organisation de football multiclubs voulue par Kang allait faire pencher la balance ?

À l’image de ce que souhaiterait faire John Textor avec Botafogo et que l’on a déjà pu observer avec l’OL Reign, Alessia Russo pourrait très bien porter le maillot de Washington et de l’OL au cours d’une même saison. Entre Rhône et Saône, on a pris l’habitude des prêts courte durée et Russo ne serait certainement pas la dernière si elle venait à rejoindre le giron de Michele Kang.