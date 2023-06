Maxence Caqueret célébrant son but lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Buteur contre le Mexique vendredi, Maxence Caqueret poursuit avec les Espoirs sa lancée observée avec l’OL. Son sélectionneur Sylvain Ripoll s’en félicite.

De notre envoyé spécial à Grenoble.

Et si Laurent Blanc avait vu juste ? Et si Maxence Caqueret était plus qu’un simple ratisseur de ballons dans le milieu de terrain ? Ses performances dans le 4-2-3-1 lyonnais ont montré qu’il était plus à l’aise dans un double pivot. Pourtant, Sylvain Ripoll a choisi de marcher sur les plates bandes de son homologue lyonnais avec le milieu de terrain. L’ayant désigné capitaine pour l’Euro en l’absence de Benoit Badiashile, le sélectionneur des Espoirs a placé Caqueret dans une position haute vendredi soir à Grenoble.

Il y avait bien Enzo Le Fée ou Rayan Cherki sur le banc. Cependant, c'est le natif de Vénissieux qui a occupé un rôle de meneur dans le 4-3-3 français. Les profils de Thuram et Koné ont fait que les trois ont compensé les positions des uns et des autres, mais Caqueret a clairement été le plus offensif des trois pendant 70 minutes.

4 buts et 7 passes avec l'OL cette saison

Tout n’a pas été parfait techniquement pour le Lyonnais, mais à la différence de ses partenaires, il n’a eu besoin que d’une frappe pour faire mouche. Sur son mauvais pied, il a quand même tenté sa chance à 25 mètres et mis à défaut le gardien mexicain. Auteur de son 3e but en sélection, Maxence Caqueret confirme surtout les améliorations dans son jeu dans les 30 derniers mètres cette saison.

Avec 4 buts et 7 passes en Ligue 1, il avait compris le message de Laurent Blanc des derniers mois. Dans cet Euro U21 qui se profile, Ripoll aura besoin que son capitaine garde cette confiance offensive. "Max fait preuve d'efficacité depuis quelque temps, à l'OL comme avec nous, s'est félicité Ripoll après le match. Il a pris confiance en club en étant déterminant dans le dernier tiers du terrain, donc c'est très positif pour lui."