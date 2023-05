OL : Caqueret cherche à donner raison à Blanc

Maxence Caqueret célèbre son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Auteur d’un coup-franc certes involontaire, Maxence Caqueret a inscrit deux buts en deux matchs. Si ses prestations sont fluctuantes, le milieu tente de répondre statistiquement au défi lancé par Laurent Banc.

Les statistiques ne reflètent pas forcément les prestations sur le terrain, mais il y a clairement du mieux chez Maxence Caqueret depuis plusieurs semaines. Sur les trois dernières sorties, il a retrouvé un poste de milieu défensif dans le double pivot avec Corentin Tolisso et il donne l’impression de renaitre. Pourtant, son match en position de meneur contre Strasbourg avait été de haute volée également, preuve qu’il peut évoluer dans ce registre. C’est d’ailleurs ce que pense Laurent Blanc, même si le volume de jeu du natif de Vénissieux pousse à croire à des prestations haute gamme dans un rôle plus reculé.

Dans un 4-2-3-1 comme l’a utilisé Blanc ces derniers temps, la question du positionnement de Caqueret et indirectement de Rayan Cherki ne se pose pas. Les as à leur place comme le dit si bien notre consultant Nicolas Puydebois. Néanmoins, à l’image de l’ensemble de l’effectif, Maxence Caqueret est sur la pente ascendante. Dommage que ce regain de forme arrive au moment où la fin de la saison est sifflée, mais il reste à espérer que cette confiance ne soit que positive pour la saison prochaine. Buteur lors des deux derniers matchs de l’OL, l’international Espoir se montre décisif.

Il était attendu sur ce point et semble avoir eu un déclic. Blanc estime qu’il "peut inscrire dix buts par saison, il faut qu'il en soit convaincu" mais on en est encore loin. Seulement ses trois buts et une passe sur les cinq derniers matchs montre que quelque chose à changer chez l’ancien du FC Chaponnay-Marennes. Impliqué sur 11 réalisations de l’OL (4 buts et 7 passes) cette saison, Caqueret a au moins passé un cap statistique et cherche à donner raison à son coach.