Maxence Caqueret célébrant son but lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Tancé par Laurent Blanc d’être plus décisif dans la zone de vérité durant la semaine, Maxence Caqueret a entendu le message. Il a marqué et montré un visage bien plus différent de celui face à l’OM.

Il est finalement à l’image de son équipe. Comme l’OL, Maxence Caqueret enchaîne les performances en montagnes russes cette saison. Après les sifflets de dimanche dernier contre l’OM, le milieu de terrains s’est attiré les louanges de tous ses coéquipiers vendredi soir à la Meinau. Il faut dire que le Lyonnais a montré un visage dont on aimerait avoir le droit plus souvent entre Rhône et Saône. De nouveau positionné dans un rôle de meneur de jeu dans le 3-5-2 lyonnais, Caqueret a même par moment joué les faux numéro 9 quand Barcola ou Lacazette ont décroché.

Tancé par Laurent Blanc durant la semaine, le natif de Vénissieux a répondu avec la manière vendredi contre Strasbourg. Il y a bien évidemment eu son but tout en toucher avec ce plat du pied ouvert à la 36e minute, mais pas que. Face aux Strasbourgeois, il n’a pas eu les pieds qui brûlent comme cela a pu être le cas par le passé. La vérité d’un soir n’est certainement pas celle du lendemain, c’est une certitude avec les Lyonnais.

Sa meilleure saison statistiquement

Mais voir Caqueret répondre aux paroles par des actes est la preuve que l’égo a été touché. On ne peut que s’en féliciter. "J’ai ce rôle d’être un peu plus haut sur le terrain. Je n’ai pas de consignes vraiment précises, mais je dois être plus proche des derniers mètres, a avoué le milieu en après-match. Ce (vendredi) soir, j’ai la chance de marquer et de concrétiser mon occasion. J’espère qu’il y en aura d’autres." Après avoir ouvert son compteur but en Ligue 1 fin décembre à Brest, le milieu a récidivé vendredi à Strasbourg.

Avec deux buts et six passes décisives depuis le début de la saison, Maxence Caqueret est sur l’exercice le plus prolifique de sa carrière. Pourtant, il n’a certainement jamais été aussi décrié par ses prestations. Un paradoxe dans une saison qui l’est tout autant collectivement. Mais après la victoire (1-2) en Alsace, Laurent Blanc ne boudait pas son plaisir d’avoir vu son joueur lui répondre de la meilleure des manières sur le terrain. "Il a doublé son capital de buts, je lui ai dit tout de suite, il est passé de un à deux. Maintenant, il doit arriver à quatre. Je suis content pour lui, c’est très bien, il a cassé les lignes, il a été bon, et c’est aussi beaucoup mieux sur les coups de pieds arrêtés, là, il a été décisif en frappant un bon corner sur le premier but."

Des statistiques qui peuvent tout changer

À Montpellier, il avait gagné le match "à lui tout seul" selon son coach. En Alsace, on ne peut pas forcément en dire autant, mais il a été l’acteur principal de cette récolte. Une performance bonne pour la confiance qui demande désormais à être confirmée, notamment dans la justesse technique liée à "une part de risques dans les passes". Le principal intéressé en est conscient. "C’est un objectif de m’améliorer sur ce point-là. J’essaye de prendre de meilleurs repères pour être dans la bonne zone. Je dois gérer mes positions et être meilleur dos au but."

Avouant tenter plus que les années précédentes, Maxence Caqueret veut à présent avoir de meilleures statistiques. Il en a été capable durant ses plus jeunes années lyonnaises où il jouait plus proche de la surface qu'à ses débuts en équipe première. Il ne reste plus qu’à le transposer dans le monde professionnel. Qu’il le veuille ou non, un milieu sera jugé sur ses performances individuelles et ses statistiques. Et ces dernières peuvent largement changer la perception sur un joueur.