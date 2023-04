Lukeba et Tolisso seront suspendus pour OL - Montpellier

Castello Lukeba lors d’Auxerre – OL en février 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En récoltant un carton rouge contre Strasbourg, Castello Lukeba sera suspendu contre Montpellier dimanche prochain. Le défenseur central fera défaut comme Corentin Tolisso.

Laurent Blanc avait la mine des mauvais jours vendredi au moment de parler de Castello Lukeba. En ancien défenseur averti, l’entraîneur de l’OL sait de quoi il parle quand il s’agit d’analyser les performances défensives. Vendredi soir, celle de jeune international Espoirs est loin d’avoir été la plus aboutie, bien au contraire. Il a été élu comme le flop de cette rencontre par la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais, trouvant même le moyen de ne pas finir la rencontre, exclu dans le temps additionnel. En prenant deux cartons jaunes en deuxième mi-temps, Lukeba a laissé ses coéquipiers à dix et va donc manquer le rendez-vous contre Montpellier dimanche prochain au Parc OL.

Retour à quatre en défense contre Montpellier ?

Un coup dur de plus pour Laurent Blanc. En effet, les solutions défensives dans l’axe ne sont pas légion dans l’effectif lyonnais, ce qui devrait pousser à revenir à une défense à quatre. En plus de Castello Lukeba, Corentin Tolisso sera, lui aussi, absent pour cause de suspension. Suite à un jaune contre l’OM dimanche dernier, le milieu de l’OL avait été suspendu pour un match suite à une accumulation de cartons. Dans le sprint final des Lyonnais, Laurent Blanc se serait très certainement passé de ce genre de forfaits.