Sans être flamboyant, l’OL est reparti de Strasbourg avec les trois points. À défaut d’être brillants, les Lyonnais ont assuré l’essentiel après la désillusion de Marseille.

Pour la manière, on repassera. Même les joueurs de l’OL n’ont pas feinté d'avoir réalisé un grand match vendredi soir à Strasbourg. Non, à la Meinau, les Lyonnais n’ont pas livré leur meilleur match de la saison, bien au contraire. Mais ils ont fait front ensemble, se serrant les coudes dans une deuxième mi-temps où le club alsacien a poussé derrière son public pour recoller à 2-2 et pourquoi mieux. Fort heureusement, le roseau lyonnais a plié, mais n’a pas rompu (1-2).

Cinq jours après la désillusion de Marseille et une défaite dans les derniers instants, l’OL n’a pas réédité pareil scénario et fort heureusement pour la course à la 5e place. "On savait qu’on avait besoin de ces trois points après la défaite contre Marseille. Ce n’était pas un très grand match, mais on prend les trois points, c’est l’essentiel, a déclaré Bradley Barcola après la rencontre. C’était une semaine compliquée parce que c’était resté en travers de la gorge. Il fallait passer à autre chose."

Une victoire dans la difficulté

Avant de voir les autres résultats de la 33e journée, l’OL est revenu sur les talons de Rennes et à trois longueurs de Lille. Les montagnes russes continuent aussi bien dans le jeu qu’au classement, mais les Lyonnais ont au moins le mérite de ne pas décrocher et de continuer à y croire. Une bonne chose ? Seule la fin de la saison le dira, mais Barcola savoure ce succès acquis dans la difficulté. "Je ne sais pas si on peut dire que c’est une victoire méritée, mais c’est une victoire qui fait beaucoup de bien. On en avait vraiment besoin. On se motive au maximum pour aller chercher cette place et des victoires comme ça dans la difficulté, ça va nous permettre de réussir. On s’est battu ensemble sur le terrain donc c’est facile d’avoir des sourires."

En attendant de recevoir Montpellier dimanche prochain, les Lyonnais vont observer trois jours de repos, afin d'avoir les batteries pleinement chargées.