L'OL et Nice ont pris l'habitude de s'affronter à la dernière journée

Lacazette (OL) et Jean-Clair Todibo(Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce samedi (21h) à l'Allianz Riviera, l'OGC Nice et l'OL vont en finir avec leur saison. Voir les deux clubs s'affronter lors de l'ultime journée de championnat n'est pas une première. Ce sera la 6e fois en onze ans en Ligue 1.

Depuis la saison 2011-2012, ce rendez-vous est devenu une habitude pour l'épilogue de la Ligue 1. Niçois et Lyonnais se retrouvent encore et cette année, sauf grande surprise, aucune des deux équipes ne jouera une coupe d'Europe la saison prochaine. C'est une première au XXIe siècle.

Quand l'OL et Nice s'affrontent pour la 38e journée, ça fait souvent des étincelles. Le bilan est équilibré, puisque chacune des deux équipes s'est imposée deux fois, pour un match nul (3-3 au Parc OL en 2017). La moyenne de buts est très élevée (4,8 buts marqués) et le spectacle est toujours au rendez-vous avec des scores parfois étonnant.

Des matchs mémorables

En 2012, dans un match sans enjeux, Nice est venu s'imposer à Gerland (3-4) avec notamment un but de Fabian Monzón qui signera à Lyon quelques semaines plus tard. D'autres joueurs, plus en réussite du côté de l'OL, ont pu marquer l'histoire de ces confrontations. En 2017, Alexandre Lacazette pensait avoir marqué ses deux derniers buts avec l'OL avant son départ pour Arsenal.

L'année suivante, Memphis Depay s'est illustré avec un triplé lors d'une victoire lyonnaise 3-2, permettant alors aux Lyonnais d'assurer une place sur le podium de Ligue 1. Trois ans plus tard, le Néerlandais faisait sa dernière apparition au Parc OL lors de cette même affiche. Une défaite 3-2 cette fois, qui a privé les hommes de Rudi Garcia d'une qualification en Ligue des Champions.

À défaut d'être un véritable match à enjeux, ce Nice-OL pourrait bien nous tenir en haleine, au crépuscule d'une saison bien terne pour les deux clubs.