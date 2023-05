Eric Wattellier (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Pour la dernière journée de Ligue 1, l'OL se déplace à Nice samedi (21h). Cette ultime rencontre de la saison sera arbitrée par Eric Wattellier.

Clap de fin sur la Ligue 1 pour l'OL. Après 37 journées, le club lyonnais va mettre un terme à sa saison, loin des attentes estivales de 2022. Entre une 6e et 7e place, le bilan final ne sera pas à la hauteur des espérances affichées lors des présentations d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, il y a un an. Malgré un regain de forme sur la phase retour, les Lyonnais ont manqué de caractère quand il le fallait.

On pense notamment à la demi-finale de la Coupe de France, à ce match contre Clermont qui aurait pu permettre à l'OL d'espérer encore quelque chose au moment de se déplacer à Nice samedi (21h). Finalement, les joueurs de Laurent Blanc iront dans le sud de la France pour terminer avec le sourire plus qu'autre chose.

Nice a été arbitré à 8 reprises par Wattellier

Pour cette 38e et dernière journée à l'Allianz Riviera, l'OL et Nice retrouveront un arbitre qu'ils connaissent bien. Comme à l'aller pour les 35 ans des Bad Gones, Eric Wattellier sera au sifflet de la confrontation entre les Aiglons et les Lyonnais. Ce sera la 4e fois de la saison que les coéquipiers d'Alexandre Lacazette croiseront la route de l'arbitre de 35 ans.

Les Niçois ont pratiquement pris un abonnement avec Mr Wattellier puisque ce sera la 8e fois sur les 24 matchs arbitrés par l'homme en noir. Samedi soir, il sera assisté par Alexandre Viala et Thomas Luczynski tandis qu'Azzedine Souifi officiera comme 4e arbitre. Marc Bollengier et Aurélien Drouet géreront la VAR.