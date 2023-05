Roland Vieira (ex-OL) quitte le Puy Foot 43

Roland Vieira, entraîneur du Puy Foot 43 (Photo by THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

Entraîneur du Puy Foot 43 depuis dix ans, Roland Vieira a quitté son poste. L’ancien attaquant de l’OL s’en va sur une descente du club en National 2.

Il y a eu l’épopée en Coupe de France avec notamment ce 32e de finale remporté contre Nice, mais la saison prochaine, le Puy Foot 43 évoluera bien en National 2. La formation de Haute-Loire n’a pas réussi à se maintenir en National, terminant à 8 points du premier non relégable. Le club s’était fait une raison depuis quelque temps même si les trois matchs sans défaite pour clôturer cet exercice ont redonné un peu de baume au cœur. À partir de la saison prochaine, un nouveau cycle commence au Puy-en-Velay et cela se fera sans Roland Vieira.

Dix ans à la tête de l'équipe fanion

Après douze années de bons et loyaux services comme joueur puis coach, l’ancien attaquant de l’OL a décidé de rendre son tablier. Il aurait certainement aimé le faire avec un maintien plus qu’une descente, mais Vieira restera une légende du club de 43. Sous les ordres du vainqueur de la Gambardella 1997, le Puy Foot 43 a gravi les échelons régionaux puis nationaux pour arriver jusqu’en National en 2019. Le club a également atteint les 8es de finale de la Coupe de France la saison dernière. C’est donc une page qui se tourne pour le Puy et Roland Vieira qui avait été rejoint par Florent Balmont comme adjoint pour cet ultime exercice.