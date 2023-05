Dejan Lovren et Sinaly Diomandé lors d’OL – Angers (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

Après deux jours de repos, les joueurs de l’OL ont repris le chemin de l’entraînement ce mardi. Dejan Lovren et Sinaly Diomandé n’étaient toujours pas dans le groupe du jour.

Cette fois, c’est la dernière. Après dix mois d’entraînement, de matchs, l’OL va refermer le livre de sa campagne 2022-2023 samedi à Nice (21h). Elle se terminera soit à la 6e ou 7e place, mais loin des objectifs affichés en début de saison. Les supporters lyonnais se sont faits une raison depuis longtemps, même s’ils ont cru à un sursaut ces dernières semaines. Après avoir terminé en beauté au Parc OL pour la dernière de Jean-Michel Aulas, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette veulent accrocher cette 6e place avec une 19e victoire cette saison.

La préparation de ce déplacement sur la French Riviera a débuté ce mardi du côté de Décines. Suite à la victoire contre Reims (3-0), Laurent Blanc avait offert deux jours de repos à ses joueurs. Certains en ont d’ailleurs profité pour se rendre à Monaco assister au Grand Prix de Formule 1. Tout ce beau monde est revenu entre Rhône et Saône et a repris le chemin de l’entraînement.

Fin de saison pour les deux joueurs

Néanmoins, sur les images captées par le club lyonnais, toujours aucune trace de Dejan Lovren et Sinaly Diomandé. Les deux défenseurs soignent une lésion musculaire à la cuisse. Si pour l’Ivoirien, cela semble prématuré avec seulement une semaine d’absence, pour Lovren, le délai est déjà d’un peu plus de deux semaines. Mais avec l’absence d’enjeu à Nice, difficile de croire que Laurent Blanc et le joueur prendront des risques pour cette ultime journée.