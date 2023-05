Maghnes Akliouche et Castello Lukeba lors d’OL – Monaco en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Avec six points d'avance sur Clermont (8e), l'OL est presque officiellement sûr de terminer au pire à la 7e place de la Ligue 1.

C'est une très, très maigre consolation pour l'OL. Sa victoire face à Monaco vendredi (3-1), combinée à la défaite de Clermont dimanche à Brest (2-1), lui offre de manière presque officielle la 7e du championnat, soit mieux que l'an dernier (8e). Avec six longueurs d'avance sur les Clermontois, plus une différence de buts largement à son avantage (+17 contre -7), l'Olympique lyonnais n'a plus aucune chance d'être rattrapé à deux journées de la fin.

La 7e place tend les bras à l'OL

Mais viser plus haut que cette 7e place semble utopique. Rennes (6e, 62) et Lille (5e, 63) ont respectivement trois et quatre longueurs d'avance sur les hommes de Laurent Blanc. Surtout, le LOSC aura un calendrier très favorable sur les dernières rencontres avec Nantes et Troyes. Ce sera un peu plus difficile pour les Rennais (Monaco et le Stade Brestois), mais le groupe de Bruno Genesio est en confiance avec deux cartons (4 et 5-0) sur ses dernières sorties.

De son côté, l'OL tentera de bien finir en remportant ses duels face à Reims et Nice, au moins pour conclure l'exercice 2022-2023 avec 65 points, soit quatre de plus que la saison dernière.