La réserve de l’OL et le groupe U19, tous les deux champions de France en 2023 / photo : Twitter de l’OL.

Face à Pontcharra (0-9) la réserve de l'OL féminin a terminé de la meilleure des manières un championnat qu'elle avait déjà empoché. Désormais, cap sur la coupe régionale.

Couronnées championnes de Régional 1 au début du mois de mai, les joueuses de la réserve féminine de l'OL ont clôturé leur championnat de la plus belle des manières face à Pontcharra (0-9). Au bout de 24 journées, l'OL conserve alors son invincibilité puisque le club lyonnais a signé 22 succès et 2 matches nuls sur ses 24 rencontres. Autre chiffre impressionnant, c'est le nombre de buts inscrits cette saison. En 24 journées de Régional 1, la réserve des féminines de l'OL a marqué à 163 reprises, soit 6,8 fois par match en moyenne.

Cap sur la finale de coupe régionale le 11 juin

Même s'il n'y avait plus de suspense pour le dénouement final du championnat, les joueuses d'Antoine Capinelli se mettent dans les meilleures conditions avant de jouer la finale de la Coupe LAuRA. Après en avoir fini avec le championnat, les Fenottes espèrent remporter la coupe le 11 juin prochain face à l'Olympique de Valence. Pour cet "Olympico", la rencontre aura lieu à Bourg-Peronnas (17h30) et les Lyonnaises auront l'occasion de faire le doublé régional avant de se tourner vers la saison prochaine et une intégration à la nouvelle 3e division créée par la FFF.