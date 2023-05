En compagnie de Marc Bascol Munuera, l'équipe de TKYDG va revenir sur l'actualité autour de l'Olympique lyonnais en parlant notamment tactique dans l'émission du jour.

C'est reparti comme chaque lundi à 18 heures pour votre émission, "Tant qu'il y aura des Gones". Pour ce nouveau numéro, la fine équipe de TKYDG accueille Marc Bascol Munuera. Supporter de l'OL, notre invité vient parler de son livre : "Dans l'intervalle". En ouverture du programme, TKYDG va évoquer le seizième sacre de l'OL féminin en championnat de France obtenu dimanche sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG.

Pour le premier thème de l'émission, l'équipe de jour va revenir sur la rencontre entre l'Olympique lyonnais et l'AS Monaco, en faisant un zoom sur la performance de haute volée de Rayan Cherki contre les Monégasques. Pour le deuxième thème, Razik Brikh et Nicolas Puydebois vont profiter de la présence de Marc Bascol Munuera et de son livre pour parler du futur de l'Olympique lyonnais en évoquant mercato et tactique pour les Lyonnais.

Enfin, nos trois interlocuteurs échangeront au sujet de l'hommage qui sera rendu à Jean-Michel Aulas pour OL - Reims, samedi (21h) en revenant sur son parcours à la tête de l'Olympique lyonnais durant 36 ans. Pour suivre TKYDG en direct, voici nos canaux de diffusion : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.