Ligue 1 : une victoire lilloise qui condamne quasiment l'OL

Samedi soir, Lille a surmonté l'ouverture du score marseillaise pour finalement s'imposer 2-1. Un succès qui met pratiquement un terme aux derniers espoirs de l'OL pour la 5e place.

Très heureux en se levant samedi matin, les joueurs, le staff et les dirigeants lyonnais doivent l'être un peu moins ce dimanche. Revenu provisoirement à une longueur de Lille dans la lutte à la 5e place en battant Monaco vendredi (3-1), l'OL a vu son concurrent battre Marseille 2 buts à 1.

Pourtant, l'OM avait fait les affaires du 7e de Ligue 1 en ouvrant la marque sur la pelouse du LOSC et en menant 1 à 0 à la pause. Mais en deuxième période, les Nordistes ont renversé leur adversaire grâce à deux réalisations signées Jonathan David (sur penalty) et Jonathan Bamba.

4 points de plus et un calendrier très abordable pour Lille

Résultat, voilà l'Olympique lyonnais à nouveau distancé, cette fois-ci à quatre points des Lillois. Avec seulement deux journées à disputer, et une différence de buts en plus un peu en leur défaveur (+20 à +17), les partenaires d'Alexandre Lacazette ont pratiquement dit adieu à une coupe d'Europe la saison prochaine.

D'autant plus que les hommes de Paolo Fonseca accueilleront Nantes, qui chute continuellement depuis la demi-finale de Coupe de France, puis ils iront à Troyes, déjà relégué. Il ne faut pas non plus oublier Rennes (6e), qui est à égalité avec l'OL (59), et qui se déplace à Ajaccio ce dimanche.

Un dénouement logique

Autrement dit, les efforts et le meilleur bilan de la phase retour n'auront, sauf miracle, pas suffi à faire remonter le club rhodanien suffisamment haut au classement, mais c'est finalement la suite logique après une saison aussi difficile.