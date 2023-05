PSG - OL : horaire, diffusion TV, avant-match

Le probable vainqueur du championnat de France sera connu ce dimanche soir après PSG - OL. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de ce choc comptant pour la 21e journée de D1.

L'avant-match

A une semaine d'intervalle, auront nous un scénario similaire à la finale de la finale de la Coupe de France de samedi 13 mai ? Ce dimanche, l'OL et le PSG se retrouvent au Parc des Princes pour le choc tant attendu en D1. A l'issue de cette partie, nous connaîtrons, soit définitivement, soit probablement, le champion de la saison 2022-2023.

Au classement, l'Olympique lyonnais devance son meilleur ennemi de trois points, et surtout, il vient de prendre l'ascendant psychologique en gagnant le match précédent (2-1). Les Fenottes peuvent en plus se "contenter" d'un résultat nul, ce que les Parisiennes ne peuvent pas si elles souhaitent reprendre la première place. Au niveau des absences, Sonia Bompastor fera sans Damaris Egurrola et Melvine Malard, en plus des blessées de longue date. Pour Paris, la donne est plus embêtante car Gérard Prêcheur ne peut pas compter sur ses armes offensives majeures : Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

À quelle heure se jouera PSG - OL

Horaire un peu inhabituel pour la D1 puisque ce duel entre Franciliennes et Rhodaniennes se disputera à partir de 21 heures ce dimanche. Une rencontre en prime time donc pour l'affiche de cet exercice 2022-2023. Elle sera arbitrée par Victoria Beyer. Le Parc des Princes accueillera ce grand rendez-vous qui devrait se disputer devant environ 20.000 spectateurs. Notons que le CUP, groupe de supporteurs du PSG, sera de retour après un boycott.

Sur quelle chaine regarder PSG - OL

Il faudra être abonné à Canal + pour suivre le dénouement du championnat de France. La chaîne qui diffuse la D1 retransmettra le match sur son antenne principale.