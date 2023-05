PSG - OL : Les Fenottes veulent faire coup double

Portées par leur succès en Coupe de France et leurs trois points d'avance, les Fenottes peuvent s'assurer le titre de D1 dès ce dimanche en battant le PSG (21h).

Dominateur tout au long de la saison ou presque sur le plan national, l'OL est à 90 minutes d'un nouveau doublé qui porterait son nombre total de trophées avec les Fenottes à 36. Pour s'ouvrir les portes de ce grand bonheur, la mission est simple, du moins sur le papier, il faut battre ce dimanche le PSG chez lui, au Parc des Princes (21 heures).

Une semaine après la victoire lyonnaise en Coupe de France (2-1) lors de la première des deux "finales" entre les deux équipes, les compteurs sont remis à zéro, ou quasiment. L'avantage psychologie est désormais du côté des leaders du championnat, qui possèdent en plus un matelas de trois points d'avance.

L'OL en position de force

Cela veut donc dire que les joueuses de Sonia Bompastor n'ont pas forcément l'obligation de l'emporter, un simple résultat nul retarderait probablement le sacre de quelques jours (dernier rendez-vous le 27 mai, avec les célébrations). Les Parisiennes elles sont dos au mur, mais un succès ce 21 mai leur offrirait la première place au jeu de la différence particulière (Paris a gagné à Décines 1 à 0 à l'aller).

Si le contexte sera différent, notamment pour l'environnement extérieur, l'entraîneure des Rhodaniennes sait qu'elle pourra s'appuyer sur quelques points ayant bien fonctionné le week-end passé. "En ayant gagné la Coupe, ça nous permet de préparer ce match de manière plus sereine, avec de la confiance, tout en capitalisant sur ce qu'on a bien fait. Il est important de bien analyser cette partie et d'en tirer les bons enseignements. On veut prendre l'ascendant. On a fait de bonnes choses, mais nous avons des axes d'amélioration et de progression. De par mon parcours, je m'attache beaucoup au contenu et j'aimerais qu'on puisse proposer plus de jeu", a-t-elle expliqué avant le choc.

Un PSG diminué offensivement

Aujourd'hui, le PSG n'apparaît pas comme le favori de cette confrontation, particulièrement car sa force offensive a grandement diminué avec les pertes de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Malgré ces absences, le club de la capitale croit fermement en ses chances. "On a une opportunité extraordinaire. On a la possibilité en 90 minutes d'effacer nos contre-performances et transformer même un exercice difficile en une saison qui pourrait presque devenir exceptionnelle, a encouragé Gérard Prêcheur, le coach francilien. C'est génial, on ne peut pas manquer cette chance-là."

Pour l'Olympique lyonnais, c'est également la première sortie sous la direction de Michele Kang, mais le staff a veillé à ce que cela impact le moins possible le groupe. "Notre métier est de rester concentrées sur le sportif, on est focalisées sur la performance. Là, on doit jouer la finale du championnat, avec une bonne rivalité contre une équipe revancharde qui aura envie de nous battre", a rappelé Bompastor. Les tenantes du titre ont un dernier coup de collier à donner, et il serait opportun que ce soit ce dimanche.