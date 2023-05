Gérard Prêcheur (PSG), l'homme aux 89% de victoires avec l'OL

Dimanche, Gérard Prêcheur va retrouver la formation qu'il a dirigé de 2014 à 2017, l'Olympique lyonnais.

Pour la deuxième fois à une semaine d'intervalle, l'Olympique lyonnais et le PSG vont s'affronter dimanche à 21 heures. À cette occasion, Gérard Prêcheur, le coach des Parisiennes, va à nouveau faire face à l'équipe qu'il a dirigé de 2014 à 2017. En 106 rencontres avec l'OL, il en a gagné 94, soit un ratio d'environ 89% de victoires. Pour les matchs restants, il a récolté 8 nuls et concédé seulement 4 défaites en trois saisons.

Un palmarès impressionnant

En trois ans, il a tout simplement réussi à prendre les trois championnats de France (2015, 2016, 2017), les trois Coupes de France (2015, 2016, 2017) et deux Ligues de champions (2016, 2017). Seul la coupe d'Europe 2015 lui a échappé, puisque son groupe s'était incliné face à son futur club, le Paris Saint-Germain. En huitièmes de finales, les Parisiennes étaient passées aux scores cumulés des deux rencontres (1-1, 1-0). Cependant, pour son dernier match avec l'OL, Gérard Prêcheur a pris sa revanche en finale de la compétition, puisque lui et ses joueuses s'étaient imposés aux tirs au but (0-0, 7-6 t.a.b).