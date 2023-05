L'OL Reign explose à domicile contre Gotham (1-4)

Megan Rapinoe lors de Washington – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Face à Gotham, l'OL Reign s'est incliné 1-4 dimanche soir. La franchise de Seattle pointe désormais à la cinquième place du championnat américain.

Tombé la semaine dernière sur la pelouse de North Carolina, l'OL Reign espérait bien se reprendre ce week-end à Lumen Field face à Gotham NJ/NY. Pourtant, les joueuses de Laura Harvey ont subi un nouveau revers, et cinglant cette fois-ci (1-4). Contre l'OL Reign, l'équipe du New Jersey menait déjà 4-0 à la 73e minute, et le but de Jordyn Huitema à la 77e pour réduire l'écart a été anecdotique face à la domination de Gotham.

Cinquième à trois points de la première place

La semaine dernière, l'OL Reign avait l'occasion de reprendre les rênes du championnat si l'équipe s'imposait contre North Carolina. Depuis, avec les deux défaites de rangs, la franchise américaine pointe à la cinquième place de NWSL (championnat des États-Unis de football féminin). Au bout de huit journées, l'OL Reign compte 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Avec 13 points, la franchise de Seattle n'est pas pour autant larguée. Leurs adversaires du soir sont certes leaders, mais ne sont qu'à trois unités devant. Pour Megan Rapinoe et ses coéquipières, l'heure est à se remettre la tête à l'endroit. La prochaine rencontre a lieu samedi, une nouvelle fois à Lumen Field, contre Angel City.