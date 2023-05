OL : changement d’horaire pour l’entraînement public des Fenottes

Initialement prévu mercredi à partir de 11h, la séance collective de l’OL féminin a finalement été décalée. Afin de fêter les récentes championnes de France, l’accès au centre d’entraînement se fera à 15h.

La nuit a dû être courte pour les joueuses de l’Olympique lyonnais, mais elle a dû être festive. Dimanche soir, les Fenottes sont allées s’imposer (0-1) sur la pelouse du PSG dans la "finale" du championnat de France. Grâce à un but de Signe Bruun à la 88e minute, les Lyonnaises ont pris leurs distances sur le club parisien et ne pourront plus être rattrapées. Ce 16e titre en D1 féminine sera fêté samedi en fin d’après-midi au Parc OL avec la réception de Reims pour la dernière journée, mais les festivités auront commencé bien avant.

Rendez-vous mercredi 15h pour "célébrer le titre comme il se doit"

Malgré l’incertitude autour du résultat au Parc des Princes, une ultime séance d’entraînement ouverte au public avait été prévue avant le dernier match de la saison. Le rendez-vous avait été fixé au mercredi 24 mai à 11h du côté de Décines. Le titre de championnes de France a quelque peu bouleversé le calendrier prévu puisque les supporters lyonnais ne sont plus attendus qu’à partir de 15h comme l’a communiqué l’OL ce lundi. Une décision prise afin de "célébrer le titre comme il se doit". Quand les garçons seront en train de préparer leur dernière réception de la saison, l’ambiance sera bien plus festive à quelques encablures.