Mercato : Lozano (Naples) dans le viseur de l’OL ?

En attendant la fin de la saison, l’OL commence à regarder vers la suivante. Malgré le flou dans l’organigramme lyonnais, un intérêt pour Hirving Lozano, récent champion d’Italie avec le Napoli, existerait.

La saison n’est toujours pas finie, on ne s’est toujours pas si l’OL sera européen ou non dans les prochains mois et pourtant il faut déjà avoir les yeux rivés sur l’été et un mercato qui s’annonce chaud entre Rhône et Saône. Bien que le flou règne encore dans les coulisses du club lyonnais et que les futurs de quelques dirigeants (Cheyrou, Ponsot) restent incertains, l’OL doit s’activer pour tenter de se montrer attractif. Sans Europe, cela sera compliqué, le club en est bien conscient, mais avec la volonté de John Textor de diversifier la cellule de recrutement et de vouloir investir, des miracles pourraient peut-être avoir lieu.

À la question des départs va s’ajouter celles des arrivées. Les deux risquent d’être corrélées, mais le club aimerait flairer le bon coup. Viendra-t-il d’Italie et de Naples ? À en croire les informations du média mexicain Debate, l’OL lorgnerait sur Hirving Lozano, l’ailier du Napoli. Fraîchement sacré champion d’Italien, le Mexicain n’a pas forcément performé (3 buts et 3 passes) malgré 32 matchs joués.

En fin de contrat en juin 2024, Lozano (27 ans) peut aller jusqu’au bout de son contrat, à moins que le Napoli ne veuille récupérer quelques pécules et ne le place sur le marché cet été. En tout cas, au Mexique, on assure que l’intérêt lyonnais serait sérieux. Et quand bien même cela peut être le cas, on peut se poser la question de la volonté de Lozano de quitter un club champion pour un autre qui risque de ne pas jouer l’Europe.