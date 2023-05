Après la victoire de l’OL contre Reims, le nom de Jean-Michel Aulas était forcément sur toutes les lèvres. Corentin Tolisso a du mal à s’imaginer le club sans son président historique.

Il ne pouvait y avoir meilleur départ pour Jean-Michel Aulas. Il aurait certainement aimé faire durer le plaisir encore quelques années, mais le président n’aurait pas pu rêver mieux samedi soir. Dans une journée dédiée au football à Décines et à ses adieux, le président Aulas a vécu le bonheur de voir ses deux équipes l’emporter à quelques heures d’intervalle. Après les féminines, ce sont les joueurs de Laurent Blanc qui ont pris l'avantage sur Reims (3-0). Une prestation collective aboutie même si l’Europe s’est définitivement envolée dans cette soirée festive.

Seulement, ce bilan sera fait à tête reposée, car samedi, tout le monde n’avait qu’une envie : faire plaisir à Jean-Michel Aulas. "C’était un beau soir, on a bien joué, on a mis 3 buts, le public était en feu. Pour le président Jean-Michel, c’est bien ce qu’on a fait, on voulait vraiment lui rendre hommage en gagnant ce dernier match à domicile, a déclaré Corentin Tolisso après la rencontre sur Prime Video. C’était une belle soirée."

"On est là grâce à lui"

Revenu au pays l’été dernier, le milieu de terrain ne s’imaginait certainement pas voir la direction lyonnaise changer de mains si rapidement. Les discussions avec John Textor étaient déjà en cours au moment de son retour, mais voir Aulas lâcher la présidence n’était sûrement pas à l’ordre du jour. Le timing en a surpris plus d’un et désormais, il faudra faire sans celui qui est resté 36 ans à la tête du club. "Ça fait bizarre, car j’ai toujours connu Jean-Michel Aulas a l’OL. Ça fait vraiment chaud au cœur et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Félicitations pour tout ce qu’il a fait pour ce club. On est là, c'est grâce à lui. Merci et on va continuer à jouer pour lui."

Jouer, mais surtout gagner, car c’est dorénavant ce qui fait tâche.