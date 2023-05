La réserve de l’OL plus que jamais au bord de la relégation

Dans une rencontre qu’il fallait avant tout ne pas perdre, la réserve de l’OL a mordu la poussière. Défait par le Canet (1-0), le club lyonnais est désormais 14e et a très certainement dit adieux à son maintien à une journée de la fin.

La spirale négative va donc avoir raison de la présence de la réserve de l’OL en National 2. Il y a encore quelques semaines, le maintien de l’équipe de Gueïda Fofana en quatrième division n’avait rien d’utopique, bien au contraire. Réussissant à gratter des points là où il le fallait, la formation lyonnaise s’était donnée de l’air. Mais avec seulement une victoire sur ses six derniers matchs et surtout des contreperformances face à des adversaires directs, l’OL se retrouve au bord du précipice. Mathématiquement, tout reste encore possible, mais à une journée de la fin, il faudra un miracle pour voir les coéquipiers de Mohamed El Arouch évoluer en N2 la saison prochaine.

Samedi soir, la réserve lyonnaise avait la possibilité d’enterrer les espoirs du FC Canet Roussillon, à égalité de points au coup d’envoi. C’était un match à ne surtout pas perdre, mais l’ouverture du score au quart d’heure de jeu a été suffisante aux Sudistes pour s’imposer (1-0). Désormais 14e avec 32 points, l’OL a eu le malheur de voir tous ses concurrents l'emporter dans le même temps.

Avec seulement trois points entre la 10e et la 14e place, tout reste possible avant la dernière journée. Néanmoins, l’OL n’a plus son destin entre les mains à cause d'un goal-average négatif par rapport à ses concurrents. Les Lyonnais seront dans l’obligation de gagner largement contre Fréjus à Décines samedi prochain (18h). Et espérer dans le même temps un alignement des planètes à Louhans-Cuiseaux, Toulon et le Canet… Beaucoup de conditions et une descente en N3 qui se profile plus que jamais.